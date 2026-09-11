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VIDEO MN - Milan, la squadra è in partenza verso Roma

VIDEO MN - Milan, la squadra è in partenza verso Roma
Oggi alle 16:45News
di Manuel Del Vecchio
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis
Il video dell'arrivo in aeroporto della squadra prima della partenza per Roma. Domani pomeriggio la sfida contro la Lazio

Il Milan è arrivato in questi istanti a Malpensa per la partenza verso Roma: domani pomeriggio all'Olimpico la sfida di Serie A contro la Lazio di Gattuso alle ore 18:00. Amorim avrà tutti a disposizione per la prima volta quest'anno.

Il tecnico portoghese ha annunciato in conferenza che domani anche Pulisic giocherà i suoi primi minuti nella nuova stagione.