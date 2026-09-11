Amorim: “Qualcuno non vedeva l’ora di criticarmi: in Italia uno straniero… Io ho promesso questo”

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha risposto così alla seguente domanda:

Come ha reagito alle critiche della settimana: 'Amorim aveva promesso di dominare e poi fa il difensivista'...

"La critica è normale e, avendola già vissuta nel mio precedente club, più di così è impossibile. Ciò che c'è di positivo è quello che prometto: io ricordo tutto quello che dico. Quello che ho promesso è che la squadra sarà sempre al primo posto. Poi ho espresso la mia intenzione e ciò che mi chiedono di fare, ovvero essere propositivi e cercare di segnare gol. A volte vogliamo segnare ed essere davvero propositivi, ma poi c'è l'avversario. Magari Spalletti è davvero bravo e ci schiaccia all'indietro; anche se vogliamo mantenere il possesso palla - E ne abbiamo avuta più della Juventus -, se l'altro è più bravo di me ti mette in difficoltà. Questo però non cambia la nostra intenzione. Se guardate la nostra squadra, c'è sempre un'intenzione chiara: non vedrete mai nulla di casuale. A volte appaiamo un po' rigidi perché cerchiamo certi schemi che sono difficili per i giocatori. Quindi capisco la pressione. Capisco che un allenatore giovane che viene in Italia a spiegare come giocare a calcio sia difficile da accettare, e al primo momento si aspetta solo l'occasione per dirmelo in faccia. Lo capisco, ma l'unica cosa che prometto è che la squadra sarà al primo posto. Questo ve lo posso promettere. La mia intenzione è sempre quella di dominare le partite, ma allenatori come Spalletti o Fabregas sono davvero bravi e ci metteranno in difficoltà. La cosa importante è essere davvero forti sui calci piazzati nei minuti finali, perché se avessimo vinto, qualcuno avrebbe dovuto tenersi quella domanda in tasca per un'altra settimana. Questo è il punto. L'unica cosa che prometto è che metterò questo club al primo posto, a prescindere dalla mia situazione o da quella dei giocatori. La mia intenzione sarà sempre cercare di fare meglio dell'avversario; ci proverò. Ma poi trovi Spalletti, e Spalletti è stato più bravo di me: è normale. Quindi questo non cambia la realtà. Ogni volta che non domineremo in termini di creatività mi chiederete: 'Lo avevi promesso!'. No, non l'ho promesso. Ho promesso che questa sarà sempre la mia intenzione. A volte non sarò in grado di darvi quello che volete, ragazzi. Vedremo. Contro la Lazio cercheremo di essere dominanti, ma la partita contro la Juventus mi ha aperto un po' gli occhi e sono pronto per quello che verrà. Ho detto ai miei giocatori: dobbiamo essere perfetti. Dobbiamo essere perfetti.