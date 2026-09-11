Come sta Pulisic? Amorim: "Mi piace come giocatore. È arrabbiato perché zero minuti finora e questa cosa mi piace"

vedi letture

Alcuni estratti della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Lazio-Milan

Alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani all'Olimpico. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

Pulisic come sta? Ti piace?

"Lo vedrete domani, non so se dall'inizio o a gara in corso. Penso che giocherà qualche minuto. Mi piace molto come giocatore. È arrabbiato perché ha zero minuti finora e mi piace questa cosa nei miei giocatori. Non dimenticate che ha avuto un infortunio in estate e poi nel primo allenamento ha avuto una botta e si è fermato. Non toglierò chi sta facendo bene solo per mettere un "nome": questo è il mio modo di gestire il gruppo e morirò con questi prinicipi. Pulisic è molto importante per me. Dopo la sosta per le nazionali ci sono 8 settimane con tre partite a settimane: tutti saranno stanchi per quanto si giocherà. Pulisic è importante e giocherà tante partite. Ma bisogna capire il contesto e la mia storia per capire perché faccio certe scelte. Ma vedrete Pulisic fin da questo weekend".