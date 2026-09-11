Amorim: "Non dirò chi giocherà domani, ma ho la sensazione che in campo ci sarà una squadra forte"
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Alcuni estratti della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Lazio-Milan
Alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani all'Olimpico. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.
Domani ci sono novità per chi gioca dietro Gonçalo Ramos?
"Non dirò chi giocherà. Pulisic si sta allenando bene, Cisse sta facendo bene, anche Saelemaekers. Hutchinson sta migliorando la condizione atletica, c'è Loftus-Cheek... Se vedete nelle ultime partite chi è entrato dalla panchina ha cambiato la partita, è una cosa importante. Non dirò chi gioca ma ho la sensazione che in campo ci sarà una squadra forte".
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