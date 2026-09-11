Amorim su Modric: "Con lui in campo perdiamo qualcosa in pressing, ma con la palla ci dà qualcosa in più"

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Alcuni estratti della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Lazio-Milan

Alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani all'Olimpico. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

C'è chi sostiene che Modric a 41 anni faccia fatica con questo tipo di calcio. Che opinione ha?

"Ci sta come ragionamento, Luka non può pressare sempre, ma dall'altro lato ha sempre in mano il tempo del gioco e lo capisce meglio di tutti gli altri. Da allenatore devo scegliere. Magari perdiamo qualcosa in pressing, ma con la palla abbiamo più controllo con Modric in campo. Contro la Juventus magari c'è stato meno pressing e a volte Douglas Luiz ha avuto più tempo per gestire, ma guardate quando avevamo la palla. Penso che se dobbiamo perdere qualcosa è meglio che sia senza palla, invece con la palla dobbiamo avere sempre quel qualcosa in più. E Luka ci dà quel qualcosa in più. Capisco questa critica, ci sta, ma bisogna avere una visione completa: Modric ci permette una gestione migliore della palla e io voglio una squadra dominante nel possesso".