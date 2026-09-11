Amorim torna sul pareggio contro la Juventus: "Ci è mancata energia, aggressività nell'ultimo terzo di campo"
MilanNews.it
Alcuni estratti della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Lazio-Milan
Alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani all'Olimpico. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.
Hai analizzato cosa non è andato contro la Juventus?
"Ne abbiamo parlato e abbiamo lavorato su tante cose che abbiamo fatto male nell'ultima partita. Ci è mancata energia. Abbiamo controllato bene la palla nel primo tempo ma ci è mancata aggressività nell'ultimo terzo di campo per portare abbastanza persone in area di rigore. Ho mostrato ai ragazzi che le occasioni per la Juventus sono nate da nostre palle perse senza pressione, da passaggi sbagliati e pigri. Sono situazioni che possono fare la differenza".
Pubblicità
News
Biasin: "Moreira mi è sembrato come Diouf alla prima con l'Inter: sentiva di dover dimostrare di valere"
Sciogliere i nodi Rabiot e Pulisic. Ramos, centravanti o maratoneta? Gila è già un leader. Con la Lazio ripartire dalla prima giornatadi Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Lazio-Milan: con Cisse titolare c'è Pulisic in panchina. Dubbio Rabiot
2 MN - Amorim: "Pulisic è arrabbiato, mi piace. Critiche? Sono abituato, c'è chi non vede l'ora che scivoliamo"
3 Pellegatti addolorato: "Ma i colpevoli che vedono il Como in Champions e non il Milan, non avranno qualche rimorso?!"
4 Letizia: "Si aspettavano un Huthcinson un po' più indietro, ma da Milanello arrivano buoni riscontri sulla sua condizione"
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Podcast MN
Live MNMN - Amorim: "Pulisic è arrabbiato, mi piace. Critiche? Sono abituato, c'è chi non vede l'ora che scivoliamo"
Franco OrdineAmorim: se cambi ruolo a tanti perderai ancora più tempo. Un Moreira così a cosa serve?
Carlo PellegattiDa temere i “Lobster Radical” del calcio. Le differenze tra Sacchi e Amorim. Mr Cardinale, bisogna fare presto!!
Antonio VitielloPrimo PianoAmorim onesto, ma c'è parecchio da fare. La partita di Torino conferma che il Milan è incompleto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com