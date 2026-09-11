Amorim torna sul pareggio contro la Juventus: "Ci è mancata energia, aggressività nell'ultimo terzo di campo"

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Alcuni estratti della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Lazio-Milan

Alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani all'Olimpico. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

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"Ne abbiamo parlato e abbiamo lavorato su tante cose che abbiamo fatto male nell'ultima partita. Ci è mancata energia. Abbiamo controllato bene la palla nel primo tempo ma ci è mancata aggressività nell'ultimo terzo di campo per portare abbastanza persone in area di rigore. Ho mostrato ai ragazzi che le occasioni per la Juventus sono nate da nostre palle perse senza pressione, da passaggi sbagliati e pigri. Sono situazioni che possono fare la differenza".