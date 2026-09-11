Il Milan può giocare come il Como? Amorim: "Il mio focus è solo su come vincere qui e su come giocare secondo le mie idee"

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Alcuni estratti della conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Lazio-Milan

Alla vigilia di Lazio-Milan l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani all'Olimpico. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

Amorim può far giocare il Milan come il Como di Fabregas?

"Penso che siamo allenatori diversi con un passato diverso e in club diversi. Cardinale non mi ha mai detto che quella dovesse essere l'ispirazione. Io ho un mio stile di gioco molto chiaro e ci vorrà tempo. Ogni allenatore ha bisogno di tempo. L'avete visto un po' contro il Torino e lo United, anche se era un'amichevole. Se si vuole giocare come il Como allora bisogna comprare l'allenatore del Como. Io sono diverso, la mia identità è diversa. Allenare il Milan è difficile, anche allenare il Como. Ma non sono concentrato su quello che sta facendo Fabregas: il mio focus è solo su come vincere al Milan e su come giocare secondo le mie idee. Mi piace "rubare" tante cosa da ogni allenatore, ma non copio niente da nessuno. La parte divertente di essere allenatore non è stare qui con voi in conferenza (ride, ndr), ma l'aspetto tattico. Potete dirmi tutto, ma non di aver copiato qualcosa: ho il mio modo di giocare. Capisco che vi piaccia molto il Como ma io ho la mia identità".