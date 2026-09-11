Biasin: "Moreira mi è sembrato come Diouf alla prima con l'Inter: sentiva di dover dimostrare di valere"

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Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Diego Moreira, esterno belga appena acquistato dal Milan.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Diego Moreira, esterno belga appena acquistato dal Milan: "L'esordio è stato negativo, direi anche molto negativo: Diego Moreira mi è sembrato spaesato, la stessa impressione che mi aveva fatto Diouf alla prima uscita con l'Inter. Ovvero quel tipo di ansia da 'Oddio, devo dimostrare di essere un giocatore che vale', che lo ha fatto sembrare fuori contesto. Non ho gli strumenti per giudicarlo al meglio, dato che la prima partita lascia il tempo che trova, e non so se sia già pronto per rientrare in campo dal primo minuto e migliorare. Secondo me non lo è ancora: a parte il colpo subito, lo terrei a parte. A gara in corso, ecco.

La Lazio ha uno spirito, e non è poca cosa se pensiamo a tutto quello che è successo quest'estate e durante l'anno scorso. Questo spirito lo vedi nei giocatori che hanno voglia di prendersi la loro rivincita: Frattesi, che arriva da un anno da assente; Gudmundsson, che arrivava da due stagioni alla Fiorentina dove doveva essere il fenomeno; Zaccagni, che viene da una stagione molto negativa e mi è sembrato ritrovare quel tipo di elettricità. E poi Gattuso, che arriva da un fallimento devastante per un allenatore come la mancata qualificazione con la Nazionale e la sconfitta col Mantova con l'eliminazione dalla Coppa Italia. Non era facile, qualcuno pensava già all'esonero, invece mi sembra una squadra compatta. È un punto che mai avrei pensato di vedere in così poco tempo: una Lazio così solida da quel punto di vista".