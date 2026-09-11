Passerini rivela: "Amorim non dà la formazione alla squadra: la dice solo tre ore prima della partita. Ecco perché"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube verso Lazio-Milan di domani.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube verso Lazio-Milan di domani a Roma: "Per il Milan è indiscutibilmente un bel crash test, anche perché Gattuso è partito molto bene: tre vittorie su tre, mettendo un po' da parte tutto quello che si era detto, comprese le voci su un suo addio. I bookmaker quotavano infatti a cifre bassissime il suo esonero dopo la clamorosa eliminazione al primo turno di Coppa Italia, in casa contro il Mantova. Invece, piano piano, Rino si è rialzato, e di questo sono molto contento.

Potrebbe tornare disponibile Gabbia e soprattutto Gila, che da ex sarà sicuramente della partita. Vedremo poi che tipo di scelte farà Amorim. Sappiamo, tra l'altro, che Amorim non comunica l'undici titolare nemmeno ai giocatori fino alle 18:00 del giorno della gara (quando si gioca alle 20:45), cioè soltanto tre ore prima, durante l'ultima riunione tecnica. È una scelta forte, ma che descrive bene il suo tipo di filosofia: non dare punti di riferimento ed evitare di creare gerarchie rigide nello spogliatoio. Lo si vede dal fatto che oggi Pulisic fa da riserva a Cisse: uno ha giocato un Mondiale, l'altro è un ragazzino. Secondo me questo approccio non è sbagliato, anche se mi aspetto di rivedere presto Pulisic titolare in pianta stabile".