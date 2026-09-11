Cuomo: “La mia domanda prende spunto da Cardinale: è lui che ci aveva detto di volere un Fabregas”

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Cuomo fa chiarezza sulla domanda in conferenza stampa a Ruben Amorim

Nel corso della conferenza stampa odierna, il collega Michael Cuomo ha chiesto ad Amorim se i tifosi del Milan possono aspettarsi che la sua squadra, visto che Cardinale aveva indicato il tecnico spagnolo come profilo ideale per la panchina rossonera, possa seguire le orme del Como di Fabregas, che ieri ha fatto vivere una notte da sogno in Champions a tutti i tifosi lariani. La risposta del tecnico rossonero ha fatto sembrare che ci potesse essere qualche tipo di polemica nella domanda, cosa che Cuomo ci tiene a smentire e chiarire:

“La domanda prende spunto dallo spettacolo che abbiamo visto ieri sera e che tutti hanno riconosciuto indipendentemente da antipatie o simpatie che possono riscuotere il Como ed il suo allenatore Fabregas. Ruben Amorim è un allenatore giovane, come Fabregas, e Ruben Amorim arriva da una cultura calcistica differente, come Fabregas. Ruben Amorim arriva con idee di calcio interessanti, come Fabregas. Ruben Amorim arriva con la convinzione di imporre le sue idee innovative, come Fabregas.

E dato che Fabregas e il Como sono stati presi come modello da seguire - e io la trovo una cosa molto giusta - da Gerry Cardinale, e quindi fatto trapelare con tanto di virgolettati da autorevolissime testate attraverso i giornalisti presenti, selezionati quel giorno all’hotel Four Seasons di Milano, cosa che non è più un segreto, oggi credevo di suscitare in Ruben Amorim la voglia di mandare un messaggio benaugurante ai tifosi del Milan che da troppi anni non vivono notti ed emozioni che come quella che Fabregas ed il Como hanno fatto vivere ieri ai suoi tifosi. Ben consapevole che il Milan è il Milan ed il Como è il Como.

Ma che il Como sia oggi indicato da tutti come un modello e uno stile innovativo e rivoluzionario e straordinario è una cosa che non mi invento di certo io, che l’anno scorso sostenevo Allegri nelle sue idee certamente meno innovative rispetto a quelle di Fabregas”.