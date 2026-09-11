Longhi: "Sarei presuntuoso se pensassi di farmi un'opinione su Moreira dopo soli 60 minuti"

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Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva su Diego Moreira, esterno destro belga classe 2004 del Milan.

Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva su Diego Moreira, esterno destro belga classe 2004 del Milan: "Non posso pensare molto, anche perché si è visto poco. Quello che sono indotto a pensare dopo averlo visto nei 60 minuti in cui è stato in campo nella partita con la Juventus, è che il Milan abbia acquistato due giocatori — sia Diego Moreira che Hutchinson — che sono praticamente la copia carbone di Chukwueze. Probabilmente Amorim vuole quei giocatori per cercare di puntare molto sulla fascia destra con il cosiddetto piede invertito. Però, se devo dire la verità, non mi ha affatto impressionato nella partita dell'altra sera. Sarei anche presuntuoso se pensassi di farmi un'opinione sulla scorta della prima volta, in una partita difficile e dopo soli 60 minuti".

BRUNO LONGHI SU CISSE

"Prima che arrivasse il gol del Milan, mi domandavo come potesse questo Milan, che non ha incisività in attacco, riuscire ad andare a rete. Poi è stato bravo Cisse, questo ragazzo che ha compiuto un colpo da maestro che è stata, diciamo, da parte rossonera, l'unico splendore in una serata abbastanza grigia. Cisse lo sto preferendo a Rodrigo Mora della Roma. Perché ha spaccato le partite a favore del Milan: se il Milan ha questi punti, deve anche ringraziare questo ragazzo del quale conoscevamo il cognome. Un cognome simile a tanti altri: quanti Cisse ci saranno nel mondo? Parlo di calciatori, ce ne sono tantissimi, per cui è facile confondersi. Questo arriva e ci si chiede chi mai sarà, ma poi dimostra di essere un ragazzo che ha tecnica.