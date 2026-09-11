Milan contro il trend: sono tre anni di fila che perde almeno una delle prime quattro di campionato

Milan contro il trend: sono tre anni di fila che perde almeno una delle prime quattro di campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 20:36News
di Antonello Gioia
Il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni (tra il 2023/24 e il 2025/26).

Il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni (tra il 2023/24 e il 2025/26), dopo che era rimasto imbattuto nelle prime quattro gare in ognuno dei tre campionati precedenti (tra il 2020/21 e il 2022/23). Lo riporta Opta.