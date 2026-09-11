Matri dubbioso: "Non so quanto Modric sia adatto al tipo di calcio di Amorim"

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Alessandro Matri, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn sulla posizione in campo di Modric nel Milan di Amorim.

Alessandro Matri, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn sulla posizione in campo di Luka Modric nel Milan di Amorim: "Non ne faccio una questione di età né di qualità fisiche, ma di caratteristiche: Modric non ci ha mai abituato a corse all'indietro lunghe o a campo aperto. Nemmeno per sistema di gioco ha mai praticato un pressing così alto. Perfino il Real Madrid non ha mai giocato in questo modo, preferendo ripartire; per questo lui riusciva a gestirsi, rimanendo molto vicino alla fase difensiva per poi dare qualità al momento di attaccare. Non è mai stato il play che usciva in prima pressione e non so quanto sia adatto a questo tipo di calcio".

BALLOTTAGGIO MODRIC-JASHARI PER DOMANI

Restano dubbi a centrocampo in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Lazio. Il principale ballottaggio riguarda Ardon Jashari e Luka Modric, con il croato che potrebbe essere lasciato a riposo nell'ottica della gestione delle energie, soprattutto in vista dell'esordio in Europa League di mercoledì a San Siro contro il Benfica. Jashari, invece, spinge per partire titolare e potrebbe affiancare l'oramai imprescindibile Yunus Musah, ritenuto fondamentale per equilibrio, intensità e lavoro in fase di rottura. La scelta finale dipenderà ancora uan volta dalle valutazioni di Ruben Amorim nelle ultime ore della partita.