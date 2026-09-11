Cisse sorprende tutti: dal rischio prestito alla Nazionale

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Il talento di Alphadjo Cisse continua a stupire in questo inizio di stagione con la maglia del Milan

La crescita di Alphadjo Cisse continua a stupire. Dopo i primi minuti in Serie A con il Verona (proprio contro il Milan), la parentesi al Catanzaro e il mancato trasferimento al PSV, il talento italiano si è preso il Milan.

Amorim ha bloccato la sua cessione in prestito quest'estate e oggi Cisse è il miglior marcatore della squadra dopo tre giornate, davanti anche a giocatori del calibro di Ramos e Rabiot. Le sue prestazioni gli sono valse anche l'inserimento nella lista allargata della Nazionale per la Nations League, con il CT Roberto Mancini che lo osserva interessato in vista dei prossimi impegni della Nazionale.