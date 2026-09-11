Albertini approva l'affare Ramos: "Vero centravanti. Deve essere supportato al meglio"

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Di seguito le dichiarazioni di Demetrio Albertini a La Gazzetta dello Sport sul Milan

Demtrio Albertini è stato intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore ha parlato di Milan in vista della sfida contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni alla rosea.

Ramos le piace?

«Al Venezia ha fatto un gol davvero bomber, con un grande taglio e una straordinaria velocità di esecuzione. Deve essere supportato al meglio perché con gol e prestazioni dimostri tutto il suo valore. Bene Ramos dunque, ma vorrei vedere anche Camarda».

Una spinta per i più giovani?

« Vorrei ci fosse più coraggio nel lanciare i ragazzi. Amorim ha dimostrato di averlo avuto in passato e di fare le sue scelte non in base all’età o a gerarchie prestabilite, ma puntando su chi reputava pronto per giocare, giovane o meno. A Camarda darei una chance, così come a Comotto di cui mi parlano tutti molto bene ed è bravissimo. Un allenatore che arriva dall’estero ha questa cultura e più facilità nel prendere certe decisioni: qui da noi, specie negli ultimi anni, è sempre stato complicato».