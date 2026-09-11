Lazio-Milan, i rossoneri tornano all’Olimpico: gli ultimi 10 precedenti in Serie A tra le due squadre

Lazio-Milan, i rossoneri tornano all’Olimpico: gli ultimi 10 precedenti in Serie A tra le due squadreMilanNews.it
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Ieri alle 23:24News
di Andrea La Manna
I rossoneri domani alle ore 18:00 saranno ospiti della Lazio per il match valevole la quarta giornata di Serie A. Di seguito gli ultimi 10 precedenti giocati a Roma

Domani, alle ore 18:00, i rossoneri di Ruben Amorim scenderanno in campo nella capitale ospiti della Lazio di Gennaro Gattuso, momentaneo al primo posto in classifica grazie alle tre vittorie ottenute nelle prime tre partite. Di seguito gli ultimi 10 precedenti in Serie A tra le due squadre giocati a Roma.

LAZIO-MILAN: GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI IN SERIE A

13/02/2017 Lazio - Milan 1-1

10/09/2017 Lazio-Milan 4-1

25/22/2018 Lazio - Milan 1-1

04/07/2020 Lazio Milan 0-3

26/04/2021 Lazio - Milan 3-0

24/04/2022 Lazio - Milan 1-2

24/01/2023 Lazio - Milan 4-0

01/03/2024 Lazio - Milan 0-1

31/08/2024 Lazio - Milan 2-2

15/03/2026 Lazio- Milan 1-0

3V - 3P - 4S 
11 gol fatti - 16 gol subiti 