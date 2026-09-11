Verso Lazio-Milan: statistiche e precedenti all'Olimpico

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Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, il Milan di mister Ruben Amorim è desideroso di trovare i tre punti nel prossimo ed imminente turno di campionato. Domani sera infatti, i rossoneri saranno ospiti della Lazio dell'ex cuore milanista Rino Gattuso. Una trasferta insidiosa e ricca di ostacoli, visto soprattutto l'ottimo momento di forma della Lazio, prima a punteggio pieno dopo le tre vittorie di fila in questo breve avvio di campionato.

VERSO LAZIO-MILAN: STATISTICHE E PRECEDENTI

La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan (1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 10 (1N, 7P); i biancocelesti, inoltre, non vincono due partite consecutive contro i rossoneri in campionato dal 2012.

La Lazio ha perso 73 delle 166 partite di Serie A contro il Milan (33V, 60N); solo contro la Juventus (87) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. Inoltre, la Lazio ha pareggiato 60 incontri contro il Milan nel torneo (come contro il Torino), un numero inferiore solo ai pareggi registrati contro la Roma (62).

Inoltre, dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan (4N, 4P). In questo periodo, il Milan ha perso più trasferte in campionato soltanto contro l'Inter (otto) e la Juventus (nove) - a quota sette anche contro il Napoli.