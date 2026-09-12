Lazio, uno sguardo agli avversari dei rossoneri: i numeri dei biancocelesti in casa

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Il nuovo Milan di mister Ruben Amorim è desideroso di trovare i tre punti nel prossimo ed imminente turno di campionato. Infatti, dopo il recente pareggio in casa della Juventus, domani sera alle 18.00 i rossoneri saranno ospiti della Lazio dell'ex cuore milanista Rino Gattuso. Una trasferta insidiosa e ricca di ostacoli, visto soprattutto l'ottimo momento di forma della Lazio, prima a punteggio pieno dopo le tre vittorie di fila in questo breve avvio di campionato. Per il Milan di Amorim quindi sarà un banco di prova quasi decisivo per non perdere terreno e fiducia in vista di un tour de force che vedrà protagonista anche l'Europa League (mercoledì a San Siro contro il Benfica l'esordio).

LAZIO-MILAN: UNO SGUARDO AGLI AVVERSARI

La Lazio ha vinto le prime tre partite di questa Serie A; in precedenza, i biancocelesti ci erano riusciti solo nelle stagioni 1974/75 (pareggiando la quarta) e 2012/13 (perdendo la quarta). Inoltre, i biancocelesti hanno vinto la prima gara interna in questo campionato; nelle precedenti 10 stagioni di Serie A, i biancocelesti sono riusciti a vincere entrambe le prime due partite casalinghe solo una volta, nel 2022/23, mentre il Milan ha perso almeno una delle prime quattro partite di Serie A in ciascuna delle precedenti tre stagioni (tra il 2023/24 e il 2025/26), dopo che era rimasto imbattuto nelle prime quattro gare in ognuno dei tre campionati precedenti (tra il 2020/21 e il 2022/23).