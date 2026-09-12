Compagnoni: "Moreira? Un gol del genere ultimamente l'ho visto fare solo a Dimarco"
Dopo la deludente prestazione di Torino, oggi Diego Moreira ha spaccato completamente la partita con due gol e un'energia molto importante. Il belga ha fissato il risultato sul 2-2 con la sua doppietta: due reti, una al volo e una di prima, che hanno impressionato Maurizio Compagnoni. Queste le parole del giornalista di Sky sull'esterno belga.
“Un gol del genere l’ho visto fare solo a Dimarco ultimamente. Forse il coefficiente di difficoltà era maggiore, la palla cadeva all’alto. Sul secondo gol mi è piaciuta la cattiveria con cui è andato sul pallone.
50 milioni più bonus per quello che ha dimostrato in carriera sono troppi, ma per quello che potrebbe dimostrare non sono troppi, è un giocatore che ha potenzialità enormi. Se ha la testa giusta per migliorare può fare molto bene”.
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