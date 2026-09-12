Diego Moreira è il giocatore più giovane del Milan a segnare una marcatura multipla da subentrato in Serie A

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L'impatto che ha avuto oggi Diego Moreira è stato devastante: il belga ha portato energia e velocità sulla fascia e soprattutto ha segnato due gol spettacolari. Il primo soprattutto - un sinistro al volo su un campanile altissimo - è stato meraviglioso. L'ex Strasburgo, riportano i dati Opta, con questa doppietta ha battuto un record alla sua seconda partita in rossonero:

"Diego Moreira (22 anni e 37 giorni) è il giocatore più giovane del Milan a segnare una marcatura multipla da subentrato in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05)".

Le parole di Moreira nel post partita: “Sono molto contento per la doppietta, lo sarei stato di più se fossero arrivati i tre punti. Comunque una bella rimonta, siamo contenti per questo”.