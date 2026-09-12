Musah a DAZN: “Amorim ha le idee chiare su di me, mi mette sempre bene in campo. Sono contento che ha avuto fiducia dopo un anno che non ho giocato”

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Yunus Musah ha parlato nel post-partita di Lazio Milan a DAZN e ha risposto alle varie domande dei giornalisti.

Yunus Musah, entrato nel secondo tempo al posto di un non brillante Luka Modric, nel post partita ha risposto alle domande dei giornalisti su DAZN. Queste le sue parole.

"È bello sentire le belle parole del mister, questo inizio stagione è stato bello per me, vengo da un anno complicato quindi sono contento. Mi aiuta tanto che Amorim ha idee chiare con me in campo che mi aiutano a esprimermi al meglio, mi mette in posizioni adeguate per me per giocare bene. Non c'erano tanti allenatori che mi avrebbero scelto però sono contento che è venuti lui e mi ha dato questa opportunità".

Hai avuto paura l'anno scorso si non poter essere confermato nel Milan? "Io so quello che sono capace di fare, so che ho fatto cose buone in passato, però dopo una stagione senza giocare ti vengono dei dubbi, però è bello vedere che ci sono allenatori che si ricordano di quello che posso fare. Ora devo continuare cosi fino alla fine della stagione"

Cosa non è andato gli altri anni con gli altri mister? "Penso che tanta gente dice che i miei primi anni non sono andati bene però ho avuto tanti bei momenti, vincendo la suoercoppa, al secondo anno siamo arrivati secondi in campionato"

Il modulo ti aiuta? "Si quello che mi aiuta è che prima di tutto ha ideee chiare (Amorim ndr), sono tanto nelle posizioni buone, corrette, che mi aiutano a guardare il gioco in avanti. Questo mi aiuta tanto, è un ottimo modulo per me. Luka tutti sanno che è un grande giocatore, il mister ha deciso di toglierlo per delle caratteristiche però Modric è sempre un giocatore fenomenale e giocherà tanto quest'anno".