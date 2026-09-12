Primo Piano Retroscena da Lazio-Milan: Amorim disperato dopo 10 minuti, lo spogliatoio incredulo e la frustrazione di Gila

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Al termine di Lazio-Milan, match terminato 2-2, ecco alcuni retroscena raccolti dall'inviato di MilanNews.it allo stadio Olimpico di Roma.

Ovviamente sarebbe troppo facile dire che non avrebbe fatto le scelte che ha fatto con la formazione iniziale, ma Ruben Amorim, intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, aveva già capito, dopo una manciata di minuti, come sarebbero andate le cose nel primo tempo. Il retroscena lo ha raccontato lui stesso: "Ho sentito, e penso che tutti nello stadio abbiano sentito nei primi cinque minuti, che loro stavano giocando a un'altra velocità. Quindi ho capito che o cambiavamo qualcosa nella nostra squadra o oggi avremmo sofferto. Quindi posso dirvi che, a dire il vero, abbiamo iniziato la partita abbastanza bene con un'opportunità, ma poi dopo cinque minuti sapevo già che loro avevano più fame di noi. Quindi non so il momento esatto in cui ho sentito di dover cambiare, ma ho capito piuttosto presto, in dieci minuti, che non eravamo in partita rispetto alla settimana scorsa".

LA FRUSTRAZIONE DI GILA

Amorim si è detto perfettamente concorde con quanto espresso da Mario Gila nel post partita, apparso decisamente frustrato per non aver portato i tre punti a Milano a causa di un primo tempo orribile: "Penso che nel primo tempo siamo stati disastrosi, sinceramente. Non siamo stati il Milan che vogliamo ed è stata una partita molto diversa dal secondo tempo, dove invece abbiamo capito chi siamo, dove giochiamo e sicuramente abbiamo fatto molto di più che nel primo tempo. Penso che, dopo il lavoro che abbiamo fatto nel secondo tempo, meritavamo qualcosa in più. Molto positivo il secondo tempo, comunque bisogna lavorare perché non si ripeta la situazione del primo tempo e dobbiamo rimanere con le sensazioni positive del secondo".

IL CLIMA IN SPOGLIATOIO

La sensazione di Gila è la stessa dello spogliatoio rossonero, chiuso nell'Olimpico al termine del match. Lo ha confermato Yunus Musah in conferenza stampa: "Abbiamo perso due punti: questo era il clima. Sapendo come abbiamo controllato la partita, cii siamo chiesti perché non abbiamo fatto lo stesso nel primo tempo, vincendo la gara più comodamente. Andiamo a casa avendo perso due punti".