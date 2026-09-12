Serie A, Pisacane sbanca la New Balance Arena: Atalanta-Cagliari 1-2
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Il Cagliari di Pisacane sbanca la New Balance Arena Stadium battendo 2-1 l’Atalanta di Maurizio Sarri e si porta a 9 punti in classifica.
Dopo il match delle 18:00 tra Lazio e Milan, terminato 2-2 grazie ai gol di Cancellieri, Noslin, e la doppietta di Diego Moreira, questa sera Atalanta e Cagliari sono scese in campo nel posticipo del sabato sera. Alla New Balance Arena la squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta di Roma nei minuti di recupero, era chiamata a dare subito una svolta per ritrovare i tre punti.
Pisacane e i suoi però non erano della stessa idea e, in seguito ad una grande prestazione, sono riusciti addirittura a sbancare il fortino nerazzurro. In gol per i rossoblu Mendy e Daniel Maldini. Per i padroni di casa invece è Scamacca a segnare il gol del momentaneo 1-1. Tre punti fondamentali per il Cagliari che si porta a 9 punti in classifica.
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