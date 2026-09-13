Gimenez, spezzata la maledizione: oggi primo gol con il Porto

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Santiago Gimenez oggi nel match contro ì Casa Pia ha trovato il suo primo gol con la maglia del Porto.

Una maledizione che andava avanti da un anno quella tra Santiago Gimenez e il gol. Il messicano l'anno scorso non era riuscito a trovare nemmeno un gol con la maglia del Milan in campionato (1 solo gol in Coppa Italia). Reputato non adatto per il proprio gioco, Amorim lo ha messo quest'estate fuori progetto e così il numero 7 è volato in Portogallo in prestito al Porto.

Dopo l'esordio della scorsa settimana, oggi per Santiago è arrivato finalmente il gol. Entrato al minuto 62 al posto dell'ex rossonero Andre Silva, sul risultato di 2-1 per i biancoazzurri, il messicano ha trasformato un rigore al minuto 91' e ha mosso il suo score personale in questa sua nuova avventura.