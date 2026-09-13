Amorim non è soddisfatto: “Non sono state due squadre ma due partite diverse, sono frustrato”
Ruben Amorim, allenatore del Milan, nella conferenza stampa post-partita di Lazio-Milan, terminata 2-2 con i rossoneri che hanno recuperato il doppio svantaggio del primo tempo, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito un estratto delle sue parole.
È più arrabbiato per il primo tempo o più contento per la reazione nel secondo?
"Non sono due squadre, non sono due partite, è la stessa partita, quindi sono davvero frustrato. Ovviamente mi è piaciuto molto il modo in cui abbiamo giocato nel secondo tempo e lo spirito era completamente diverso, l'energia era completamente diversa. Sembrava un'altra squadra, ma alla fine siamo la stessa squadra, perché molti giocatori che hanno giocato il primo tempo hanno giocato anche il secondo ed erano completamente diversi. Quindi non so come rispondere a questo".
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