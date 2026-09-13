Gattuso onesto: “Nel secondo tempo il Milan è venuto fuori con qualità, pensavo di prendere l’imbarcata alla fine”

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Gennaro Gattuso, nel corso dell’intervista post-partita di Lazio-Milan, si è espresso in merito alla reazione dei rossoneri nel secondo tempo.

Durante l'intervista post-partita di Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN e, rispondendo alle domande consuete dei giornalisti presenti in studio, si è espresso sulla reazione dei rossoneri nel secondo tempo. Queste le sue parole.

"Nel secondo tempo sono venuti fuori loro con la loro qualita, ci hanno messo in difficoltà, sappiamo che giocare come vogliamo giocare noi è dura per 95 minuti, ci siamo abbassati già ad inizio del primo tempo, ma ci sta perché abbiamo subito due gol che sono stati due eurogol, siamo stati bravi a non prendere l'imbarcata perché sembrava potesse andare così alla fine"