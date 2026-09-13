Serie A, oggi tre partite in programma: la classifica aggiornata

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Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
La classifica aggiornata dopo le partite del sabato di Serie A.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata con i risultati del venerdi e del sabato.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 10*
Roma 9
Inter 9
Cagliari 9*
Milan 8*
Como 7
Juventus 7
Frosinone 7*
Atalanta 6*
Sassuolo 4
Udinese 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Fioentina 3*
Bologna 1
Parma 1
Monza 1
Genoa 1*
Venezia 0 *

Una gara in più *