Musah soddisfatto: “Bello sentire le parole del mister su di me, non so in quanti mi avrebbero scelto”

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Yunus Musah ha parlato nel post-partita di Lazio Milan a DAZN e ha risposto alle varie domande dei giornalisti.

Yunus Musah, entrato nel secondo tempo al posto di un non brillante Luka Modric, nel post partita ha risposto alle domande dei giornalisti su DAZN. Queste le sue parole.

"È bello sentire le belle parole del mister, questo inizio stagione è stato bello per me, vengo da un anno complicato quindi sono contento. Mi aiuta tanto che Amorim ha idee chiare con me in campo che mi aiutano a esprimermi al meglio, mi mette in posizioni adeguate per me per giocare bene. Non c'erano tanti allenatori che mi avrebbero scelto però sono contento che è venuti lui e mi ha dato questa opportunità".