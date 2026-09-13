Serie A, prosegue la quarta giornata: orari e guida tv delle partite odierne

Serie A, prosegue la quarta giornata: orari e guida tv delle partite odierneMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Il programma completo delle partite di oggi della quarta giornata di Serie A.

Di seguito tutte le info delle gare in programma oggi, domenica 13 settembre, valide per il quarto turno della Serie A.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI 

Lecce-Monza domenica 13 settembre ore 15.00 (DAZN)

Napoli-Bologna domenica 13 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre ore 20.45 (DAZN)