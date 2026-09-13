Amorim onesto: “Dopo 5 minuti avevo già capito tutto, vedevo che loro avevano più fame di noi”

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Ruben Amorim nella conferenza stampa post-partita ha risposto alle domande dei giornalisti e ha commentato la partita tra Lazio e Milan.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, nella conferenza stampa post-partita di Lazio-Milan, terminata 2-2 con i rossoneri che hanno recuperato il doppio svantaggio del primo tempo, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito un estratto delle sue parole.

Quando ha capito chi e quando cambiare?

"È difficile dire un momento preciso. Ho sentito, e penso che tutti nello stadio abbiano sentito nei primi cinque minuti, che loro stavano giocando a un'altra velocità. Quindi ho capito che o cambiavamo qualcosa nella nostra squadra o oggi avremmo sofferto. Quindi posso dirvi che, a dire il vero, abbiamo iniziato la partita abbastanza bene con un'opportunità, ma poi dopo cinque minuti sapevo già che loro avevano più fame di noi. Quindi non so il momento esatto in cui ho sentito di dover cambiare, ma ho capito piuttosto presto, in 10 minuti, che non eravamo in partita rispetto alla settimana scorsa".