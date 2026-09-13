Sabatini fa notare: “Moreira ha fatto un figurone, ma anche Bartesgahi è meglio di Estupinian”

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Sandro Sabatini analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Sandro Sabatini, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Amorim è partito con la formazione sbagliata. Era successo alla prima di campionato ed è successo adesso all'ultima. Sbagliata in quali interpreti? In Estupinian. Ora, nel secondo tempo è entrato Moreira che ha fatto un figurone, ma per una versione normale del ruolo di Estupinian, Bartesaghi si è visto l'anno scorso è nettamente meglio".