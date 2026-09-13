Ravezzani su Moreira: “A destra ha faticato, a sinistra è stato devastante. Ha dato segnali incoraggianti”
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel canale YouTube di QSVS, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.
"C'è da segnalare Moreira. Ecco, su questo giocatore c'è da fare una considerazione in più. Lo abbiamo visto nella fascia destra faticare enormemente. Anche in questo caso diciamo che Amorim ha voluto essere forse un po' troppo didattico. Lui ha deciso che per quanto Moreira avesse dato il meglio di sé nella fascia sinistra lo voleva provare a destra. A destra è andato male, a sinistra è stato devastante. Ora bisogna sempre prendere con le pinze queste partite, nel senso che non basta un tempo giocato in maniera straordinaria per dire c'è un fenomeno, però è vero che Moreira ha dato alcune risposte consolanti".
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