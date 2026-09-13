Diddi svela dei dati sulla partita contro la Lazio che evidenziano diverse e gravi problematiche nei rossoneri

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Luca Diddi nel canale YouTube di Carlo pellegatti ha analizzato la presentazione dei rossoneri contro la Lazio.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato la prestazione dei rossoneri nel match di ieri sera contro la Lazio. Questo un estratto delle sue parole.

"I dati della Lega dicono che De Winter ha passato la palla a Mario Gila 22 volte, Pavlovic 30 volte, in totale fanno 52 volte i passaggi tra i difensori perché non avevano sbocchi davanti. Per 7 volte i giocatori del Milan (Gila, Pavlovic, De Winter e Modric) hanno messo il piede sopra il pallone: il piede sopra il pallone vuol dire "Ora che si fa?". Moreira era talmente solo che Rabiot dopo 65 minuti fa quel taglio, che dovrebbe farci sempre, ma che non ha mai fatto. Cisse ha passato due volte la palla a Ramos, Loftus una volta, e loro sono i trequartisti che dovrebbero innescare la punta. Barella e Calhanoglu passano la palla a Lautaro dalle 9 alle 11 volte. Al 13 di settembre non ci siamo ancora accorti che Loftus non può giocare in quella posizione, non gli si da un input a Goncalo Ramos che hai pagato 70 milioni, non si dice a Cisse che deve giocare più vicino alla punta, non si è ancora capito che Estupinian non può giocare nel Milan perché non sa difendere, non si capisce perchè De Winter deve essere il centro difesa, non si capisce perché Moreira non gioca dall'inizio, ci sono tante domande sul Milan"