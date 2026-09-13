Serie A, il Napoli torna a vincere: Bologna battuto 1-0. La classifica aggiornata

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Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio
La classifica di Serie A dopo la vittoria del Napoli sul Bologna

Il Napoli trova la prima vittoria casalinga della stagione battendo 1-0 un modesto Bologna: ad Allegri basta la rete di Lobotka al minuto 66. Nei primi minuti del match annullato un gol degli emiliani per fuorigioco. I partenopei salgono a sei punti in classifica: seconda vittoria dopo quella col Genoa alla prima giornata. Di seguito la classifica aggiornata:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 10
Roma 9*
Inter 9*
Cagliari 9
Milan 8
Como 7*
Frosinone 7
Juventus 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Sassuolo 4*
Torino 3*
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1*
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0

*una partita in meno