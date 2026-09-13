Serie A, il Napoli torna a vincere: Bologna battuto 1-0. La classifica aggiornata
MilanNews.it
La classifica di Serie A dopo la vittoria del Napoli sul Bologna
Il Napoli trova la prima vittoria casalinga della stagione battendo 1-0 un modesto Bologna: ad Allegri basta la rete di Lobotka al minuto 66. Nei primi minuti del match annullato un gol degli emiliani per fuorigioco. I partenopei salgono a sei punti in classifica: seconda vittoria dopo quella col Genoa alla prima giornata. Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 10
Roma 9*
Inter 9*
Cagliari 9
Milan 8
Como 7*
Frosinone 7
Juventus 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Sassuolo 4*
Torino 3*
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1*
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0
*una partita in meno
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Diddi svela dei dati sulla partita contro la Lazio che evidenziano diverse e gravi problematiche nei rossoneri
Le più lette
1 Retroscena da Lazio-Milan: Amorim disperato dopo 10 minuti, lo spogliatoio incredulo e la frustrazione di Gila
2 Gattuso onesto: “Nel secondo tempo il Milan è venuto fuori con qualità, pensavo di prendere l’imbarcata alla fine”
3 Zazzaroni: "In 90 minuti Amorim ha mostrato il principio del suo calcio dominante e la sua versione opposta, il dominato"
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Luca SerafiniSciogliere i nodi Rabiot e Pulisic. Ramos, centravanti o maratoneta? Gila è già un leader. Con la Lazio ripartire dalla prima giornata
Franco OrdineAmorim: se cambi ruolo a tanti perderai ancora più tempo. Un Moreira così a cosa serve?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com