Ravezzani: "Nel secondo tempo il Milan ha preso la Lazio a pallate"

vedi letture

E' un Milan a due facce quello visto sabato sera all'Olimpico contro la Lazio. Dopo un primo tempo disastroso, nella ripresa i ragazzi di Ruben Amorim hanno saputo rialzare la testa rimontando l'iniziale 2-0 biancoceleste. Le reti rossonere sono state entrambe di Diego Moreira, MVP della partita. Lavori in corso quindi, per una squadra che non ha ancora colto al 100% l'identità e il messaggio che il tecnico rossonero vuole davvero dare. Siamo ancora all'inizio della stagione, ma il tempo per il Milan stringe e bisognerà, al più presto trovare una quadra e compattezza nel lungo periodo.

Della partita giocata dal Milan contro la Lazio ha parlato così Fabio Ravezzani. Un estratto del suo commento social:

"II Milan pareggia una partita pazza, una partita strana, una partita dove si è visto tutto e il contrario di tutto. Si è visto un primo tempo disastroso dove la squadra è stata letteralmente presa a pallate dalla Lazio. Si è visto un secondo tempo entusiasmante dove il Milan ha preso la Lazio a pallate. Allora, ci si chiede quale sia il vero Milan. Forse nessuna delle due versioni è quella del tutto convincente, ma ci sono dei ragionamenti che vanno fatti".