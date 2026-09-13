Pedulla: “Primo tempo del Milan imbarazzante, alla fine sono stati doverosi i cambi”

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Alfredo Pedulla analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Alfredo Pedulla, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante, la difesa era disattenta. I rossoneri avevano due tre situazioni che non funzionavano, perché non soltanto il signore del Museo delle Cere Estupinian, ma Modric regia lentissimo, Loftus-Cheek completamente fuori dalla partita, collegamenti che non esistevano, pensavi di poterti aggrappare a Cisse, a quel punto hai dovuto fare Cisse o non Cisse i cambi a fine primo tempo".