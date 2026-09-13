Primo Piano È bastato un tempo per capire che Pulisic è già indispensabile per Amorim

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L'ingresso in campo di Pulisic ha cambiato l'inerzia della partita contro la Lazio: il numero 11 ha dimostrato di essere il trequartista ideale per Amorim

Alla vigilia di Lazio-Milan mister Amorim è stato quasi profetico parlando di Christian Pulisic. Il tecnico ha riconosciuto allo statunitense la sua importanza, sottolineando poi che lui guarda allo stato di forma e alle performance, e non ai nomi. Ha ammesso col sorriso che gli faccia piacere che il numero 11 fosse arrabbiato per non aver ancora giocato e che è proprio questo che vuole vedere nei suoi calciatori: "Pulisic? Lo vedrete domani (sabato, ndr), non so se dall'inizio o a gara in corso. Penso che giocherà qualche minuto. Mi piace molto come giocatore. È arrabbiato perché ha zero minuti finora e mi piace questa cosa nei miei giocatori. Non dimenticate che ha avuto un infortunio in estate e poi nel primo allenamento ha avuto una botta e si è fermato. Non toglierò chi sta facendo bene solo per mettere un "nome": questo è il mio modo di gestire il gruppo e morirò con questi prinicipi. Pulisic è molto importante per me. Dopo la sosta per le nazionali ci sono 8 settimane con tre partite a settimane: tutti saranno stanchi per quanto si giocherà. Pulisic è importante e giocherà tante partite. Ma bisogna capire il contesto e la mia storia per capire perché faccio certe scelte. Ma vedrete Pulisic fin da questo weekend".

E Pulisic effettivamente l'abbiamo visto molto bene, in una forma, con una cattiveria ed un'efficacia che all'ex Chelsea mancava da qualche mese. Nella posizione di trequartista di destra ha letteralmente scombinato tutta la fase difensiva della Lazio, non dando nessun punto di riferimento agli avversari - nel primo tempo a loro agio nel giocare a uomo a causa della staticità di Loftus-Cheek - e creando continuamente spazi per sé e per gli altri. Basti vedere il primo gol di Moreira: inizia lui l'azione ricevendo largo, libera Chukwueze con un tacco, si inserisce accompagnando Rabiot, riceve liberissimo e crossa in mezzo per il sinistro al volo del belga.

È evidente che sia questo il lavoro che Amorim chiede ai suoi trequartisti: capaci di legare il gioco, abili nel riconoscere i corridoi in cui inserisi ed essere efficaci negli ultimi 30 metri. E grazie al cavolo, direbbe qualcuno. Chi è che non vorrebbe giocatori del genere? Ecco, il Milan ce l'ha. Ora sarà importante capire com'è messo lo statunitense a livello fisico e quanto di quello visto sabato sia frutto della situazione generale del match, ma è lecito aspettarsi di vederlo in campo praticamente sempre se il livello generale è questo. Anche l'anno scorso Pulisic aveva iniziato in modo stratosferico, spegnendosi poi pian piano tra condizioni fisica precaria, scelte tecniche sbagliate ed un contesto generale che sfruttava poco la sua grande intelligenza offensiva.

In una squadra che vuole essere dominante nel possesso e giocare con baricentro alto avere un profilo del genere è oro colato. Amorim addirittura ha accennato al fatto che possa fare anche il falso 9 in situazioni di particolari esigenze. Le tre gare senza minuti in campo hanno caricato parecchio Pulisic, che sarà importantissimo per la fase offensiva di Amorim. Mercoledì contro il Benfica sarà fondamentale ripetere la prestazione dell'Olimpico sotto il punto di vista dell'intensità e della pulizia tecnica, oltre che della personalità.