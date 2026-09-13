Milan, effetto Diego Moreira: il gladiatore dell'Olimpico

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L'impatto di Diego Moreira sulla partita dell'Olimpico contro la Lazio

Dopo una prova incolore all’esordio domenica a Torino, già molte persone e anche qualche addetto ai lavori, avevano etichettato Diego Moreira come “non è da Milan”, “mezzo bidone”, “50 milioni buttati” e così via. È vero che l’esordio magari aveva lasciato l’amaro in bocca per chi lo seguiva da tempo, che nella fascia destra non ha brillato, ma non ci scordiamo che era sul campo della Juventus, contro un avversario non facile, e che per 61’ non ha rischiato nulla: ha fatto il suo compito senza gravi sbavature.

MOREIRA, UNA SETTIMANA DOPO LA JUVENTUS

Come è strano il calcio, perché dopo una settimana, da ieri sera Moreira sembra essere diventato il giocatore più forte del mondo, dopo la doppietta contro la Lazio. Calmi e sangue freddo: perché Moreira non è un bidone, né il giocatore più forte del mondo. Ieri sera, dopo un primo tempo disastroso di Estupinan, Amorin nell’intervallo ha gettato nella mischia Moreira, schierandolo a sinistra e azzeccando completamente la mossa, perché ha cambiato la partita, segnando due goal belli da vedere e creando problemi alla Lazio. Sì, ha giocato sulla fascia sinistra, dove lo scorso anno ha giocato di più. Sia chiaro che decide sempre mister Amorin alla fine dove schierare i giocatori, ma in queste prime due gare a sinistra ha reso di più: un piccolo consiglio per il tecnico portoghese.

MOREIRA DECISIVO, ALCUNI DATI

Proprio la doppietta di Diego Moreira, realizzata a 22 anni e 37 giorni, lo ha fatto diventare il più giovane rossonero a segnare una doppietta da subentrato in Serie A dalla stagione 2004/2005. Spulciando i dati di ieri di Moreira, notiamo che nei 50’ giocati (recupero compreso), il giocatore, oltre a prendersi il premio di MVP, ha calciato 3 volte in porta (record del match insieme a Mattia Zaccagni), segnando 2 reti e creando anche un’occasione da goal. Ha avuto il 96% di passaggi riusciti e 13 giocati in avanti riusciti su 27 totali, più 3 recuperi. Una prestazione da 8 in pagella. Ora serve la conferma di quanto visto già, da mercoledì in Europa League contro il Benfica a San Siro e poi in campionato contro il Lecce domenica sera, prima della lunga sosta per le nazionali. Certo è, che se continua così, il posto a sinistra sembra avere un solo padrone…