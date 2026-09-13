Ravezzani sottolinea: “Nel secondo tempo cambi giusti, Musah ha cambiato la partita”
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel canale YouTube di QSVS, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.
"Nel secondo tempo entrano i giocatori giusti. Intanto entra Pulisic che è stato inopinatamente escluso, poi entra Moreira ed entra Musah. Ecco, Musah è un altro di quei giocatori invece che per il momento sembrano essere stati beneficiati dalla cura Amorim. E la differenza voi pensate a livello tecnico tra Musah e Modric è abissale, ma a livello invece di mobilità, di velocità, di impatto atletico sulla partita è stata enorme e Musah è stato uno dei fattori che hanno cambiato il senso e il corso di questa partita".
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