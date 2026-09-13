Ravezzani sottolinea: “Nel secondo tempo cambi giusti, Musah ha cambiato la partita”

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Fabio Ravezzani analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel canale YouTube di QSVS, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Nel secondo tempo entrano i giocatori giusti. Intanto entra Pulisic che è stato inopinatamente escluso, poi entra Moreira ed entra Musah. Ecco, Musah è un altro di quei giocatori invece che per il momento sembrano essere stati beneficiati dalla cura Amorim. E la differenza voi pensate a livello tecnico tra Musah e Modric è abissale, ma a livello invece di mobilità, di velocità, di impatto atletico sulla partita è stata enorme e Musah è stato uno dei fattori che hanno cambiato il senso e il corso di questa partita".