Pedulla: “Estupinian dorme, Moreira era già criticato per la prestazione di Torino”

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Alfredo Pedulla analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Alfredo Pedulla, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Sai, aveva giocato male Moreira a Torino contro la Juve. Ho letto questa chiave di lettura, l'ho ascoltata. Sai, ha giocato male, quindi preferiamo mettere Estupinian che praticamente il Milan aveva ceduto all'Aston Villa, poi si è pentito, le cose sono cambiate, all'Aston Villa non è andato più, ma Estupinian dorme, svegliatelo perché dorme, dorme. Non è la prima volta che gli spuntano alle spalle, ma lui neanche si accorge. È una scelta scriteriata di Amorim".