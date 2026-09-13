Diddi fa notare: “Il Milan nel primo tempo ha fatto cose preoccupanti, vi spiego quali”

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Luca Diddi nel canale YouTube di Carlo pellegatti ha analizzato la presentazione dei rossoneri contro la Lazio.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato la prestazione dei rossoneri nel match di ieri sera contro la Lazio. Questo un estratto delle sue parole.

"Il Milan nel primo tempo ha fatto delle cose, a mio avviso, molto preoccupanti, calcolando che siamo a fine settembre, calcolando che c'è stata una preparazione, calcolando che comunque la squadra è insieme da diverso tempo. Quali sono state queste cose un po' preoccupanti? La fase offensiva del Milan totalmente priva di verticalità, cioè il Milan aveva cinque giocatori offensivi, quindi calcolando i tre difensori, i due di costruzione, tutto il resto era ripiegato in avanti e praticamente tra Estupinian e Chukwueze che hanno voluto sempre la palla addosso nell'arco dei 90 minuti".