Lipsia, Nkunku in gol nella vittoria per 5-0 contro l'Amburgo
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Nkunku segna il quarto gol nella netta vittoria del Lipsia di oggi contro l'Amburgo ultimo in classifica
Nel pomeriggio Christopher Nkunku ha segnato il suo primo gol in Bundesliga dopo il ritorno al Lipsia in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Il francese, che nelle prime tre uscite era rimasto a secco, ha timbrato la rete del 4-0 contro l'Amburgo, sempre più ultimo in campionato.
Un mezzo riscatto per l'ex rossonero, dopo che in settimana aveva offerto una prestazione nettamente insufficiente nella gara di Champions League contro il Como vinta dai lariani per 4-1. In queste prime uscite con il Lipsia Nkunku sta giocando da seconda punta.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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