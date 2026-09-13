VIDEO - Rivedi i due gol di Moreira negli highlights di Lazio-Milan 2-2

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Gli highlights di Lazio-Milan 2-2 con Moreira grande protagonista

Due gol strepitosi di Moreira e un secondo tempo giocato come si deve fanno da contraltare ad una prima frazione di gioco regalata alla squadra di Gattuso: Lazio-Milan è stata una partita piena di emozioni, errori e grandi giocate. Col senno del poi è evidente che Amorim abbia sbagliato lo schieramento iniziale, mentre i cambi all'intervallo - Moreira su tutti - hanno fatto la differenza.

L'esterno belga ha segnato due gol di fattura pregevolissima: rivedili negli highlights in calce al pezzo.