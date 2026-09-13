Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: la classifica aggiornata
Grandi emozioni fra Sassuolo e Juventus, con la gara che finisce 3-2 dopo un finale decisamente concitato: 4 gol sono stati segnati negli ultimi 10 minuti del match. Padroni di casa in vantaggio con Sebastiano Esposito - su errore grave di Kalulu - al minuto 65. Pareggia Zhegrova al minuto 82 e quando tutto sembra andare a favore dei bianconeri Bowie riporta ancora in vantaggio i neroverdi al minuto 89. Al 91' ancora gol di Zhegrova e la Juventus prova il tutto per tutto sbilanciandosi in avanti alla ricerca del terzo gol. Il terzo gol però lo trova il Sassuolo al 94esimo con Adzic, ex di giornata: errore in area di Kolo Muani e contropiede letale dei neroverdi. Spalletti incredulo, la partita termina 3-2 e la Juventus perde.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 10
Roma 9*
Inter 9*
Cagliari 9
Milan 8
Como 7*
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3*
Fiorentina 4
Bologna 1
Parma 1*
Monza 1
Genoa 1
Venezia 0
*una partita in meno
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