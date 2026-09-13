Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: la classifica aggiornata

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Vittoria clamorosa del Sassuolo contro la Juventus: la squadra di Spalletti è pasticciona e perde nel recupero con un contropiede velenoso

Grandi emozioni fra Sassuolo e Juventus, con la gara che finisce 3-2 dopo un finale decisamente concitato: 4 gol sono stati segnati negli ultimi 10 minuti del match. Padroni di casa in vantaggio con Sebastiano Esposito - su errore grave di Kalulu - al minuto 65. Pareggia Zhegrova al minuto 82 e quando tutto sembra andare a favore dei bianconeri Bowie riporta ancora in vantaggio i neroverdi al minuto 89. Al 91' ancora gol di Zhegrova e la Juventus prova il tutto per tutto sbilanciandosi in avanti alla ricerca del terzo gol. Il terzo gol però lo trova il Sassuolo al 94esimo con Adzic, ex di giornata: errore in area di Kolo Muani e contropiede letale dei neroverdi. Spalletti incredulo, la partita termina 3-2 e la Juventus perde.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 10

Roma 9*

Inter 9*

Cagliari 9

Milan 8

Como 7*

Frosinone 7

Juventus 7

Sassuolo 7

Napoli 6

Atalanta 6

Udinese 4*

Lecce 6

Torino 3*

Fiorentina 4

Bologna 1

Parma 1*

Monza 1

Genoa 1

Venezia 0

*una partita in meno