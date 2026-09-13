Diddi pungente: "Al 13 di settembre non ci siamo ancora accorti che Loftus non può giocare in quella posizione"
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Così, in merito alla prova dei rossoneri ieri contro la Lazio, sul YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato la partita. Un estratto delle sue parole
DIDDI PUNGENTE SU LOFTUS-CHEEK
"Al 13 di settembre non ci siamo ancora accorti che Loftus non può giocare in quella posizione, non gli si da un input a Goncalo Ramos che hai pagato 70 milioni, non si dice a Cisse che deve giocare più vicino alla punta, non si è ancora capito che Estupinian non può giocare nel Milan perché non sa difendere, non si capisce perchè De Winter deve essere il centro difesa, non si capisce perché Moreira non gioca dall'inizio, ci sono tante domande sul Milan".
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