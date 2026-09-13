Modric in calo? Ravezzani punge così Ruben Amorim

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E' un Milan a due facce quello visto sabato sera all'Olimpico contro la Lazio. Dopo un primo tempo disastroso, nella ripresa i ragazzi di Ruben Amorim hanno saputo rialzare la testa rimontando l'iniziale 2-0 biancoceleste. Le reti rossonere sono state entrambe di Diego Moreira, MVP della partita. Lavori in corso quindi, per una squadra che non ha ancora colto al 100% l'identità e il messaggio che il tecnico rossonero vuole davvero dare. Siamo ancora all'inizio della stagione, ma il tempo per il Milan stringe e bisognerà, al più presto trovare una quadra e compattezza nel lungo periodo. Non è apparso particolarmente brillante Modric. Il croato ha forse bisogno di rifiatare?

Così, proprio sulla prestazione di Luka Modric all'Olimpico, Fabio Ravezzani, nel canale YouTube di QSVS ha parlato del campione croato. Un estratto del suo pensiero:

"Il Milan è stato travolto a centrocampo, anche dobbiamo dire perché Modric non è riuscito a fare la sua parte in quanto in un centrocampo a due a 41 anni non ce la fa più, ma è normale tutti i giocatori, anche i più grandi, arrivano a un certo punto al capolinea della loro carriera. Ecco perché la situazione che si è creata nel primo tempo è stata da allarme rosso. A fine primo tempo i tifosi volevano cacciare Amorim, non bisogna mandarlo via né incensarlo, bisogna capire che cosa succederà e quando Amorim sarà disponibile a imparare dai suoi errori".