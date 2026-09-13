Milan, bisogna giocare anche il primo tempo: il dato nei primi 45' è inquietante

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Come abbiamo visto, il Milan che ieri ha giocato e pareggiato all'Olimpico contro la Lazio è stata una squadra a due facce. I rossoneri, protagonisti di un primo tempo disastroso, sono riusciti successivamente nella ripresa a rialzare la testa rimontando l'iniziale 2-0 biancoceleste. Le reti rossonere sono state entrambe di Diego Moreira, MVP della partita. Lavori in corso quindi, per una squadra che non ha ancora colto al 100% l'identità e il messaggio che il tecnico rossonero vuole davvero dare. Siamo ancora all'inizio della stagione, ma il tempo per il Milan stringe e bisognerà, al più presto trovare una quadra e compattezza nel lungo periodo. Un problema? I primi tempi giocati finora dalla squadra di Amorim.

Infatti, come riportato da Opta, finora in questo avvio di campionato, il Milan di Amorim ha dimostrato di essere ancora un cantiere aperto. Gli aspetti su cui lavorare sono molti e, anche dalla sfida contro la Lazio, sono emerse numerose criticità. Nonostante ciò, tempo al tempo: l’allenatore portoghese ha avviato una rivoluzione sul piano del gioco, portando delle idee fresche che, per essere tradotte in ottime prestazioni, necessitano di pazienza e lavoro costante.