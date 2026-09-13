Sabatini dubbioso: “Modric ha lasciato perplessi, con Musah la squadra ha beneficiato”

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Sandro Sabatini analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Sandro Sabatini, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Il Modric travolto dalla furia laziale, dal pressing e anche dalla superiorità numerica che aveva la squadra di Gattuso a centrocampo, obiettivamente ha lasciato un po' perplessi. Nel secondo tempo la squadra senza le geometrie, senza l'intelligenza, senza i lanci e la classe di Modric, ma semplicemente col lavoro da gregario di Musah, è uno che corre, uno che si batte, uno che va in scivolata, che entra su tutti e insomma la squadra ne ha beneficiato. Che cosa succederà nelle prossime partite non lo so. Di sicuro Moreira non può non giocare".