Giaccherini: "Pulisic uno dei trequartisti più forti al mondo: non lo puoi tenere fuori"
Nel pomeriggio di Roma, nell'intervallo di Lazio-Milan terminata poi con il risultato di 2-2, Ruben Amorim ha concesso i primi minuti stagionali a Christian Pulisic. L'americano è entrato in campo e ha finalmente dato una dimensione offensiva alla formazione rossonera, totalmente assente con Loftus-Cheek in campo. Grande prestazione, condita anche dall'assist per il primo dei due gol messi a segno da Moreira. L'ex calciatore e opinionista Emanuele Giaccherini lo ha elogiato nel post-gara andato in onda su DAZN.
PULISIC UNO DEI TREQUARTISTI PIÙ FORTI AL MONDO
Il commento su Christian Pulisic da parte di Emanuele Giaccherini: "Pulisic è un giocatore a livello mondiale, è uno dei trequartisti più forti al mondo. Nel Milan, se sta bene, gioca Pulisic. Poi Amorim sabato in conferenza ha detto che in questo momento Pulisic è lì, che giocherà ma che ha un po' meno minutaggio perché gioca chi sta bene, ma non puoi tenere fuori Pulisic"
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