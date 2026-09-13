Pedulla: “Per me la formazione è Moreira più altri 10, è entrato un diavolo nel secondo tempo che ha cambiato la partita da solo”
Il collega Alfredo Pedulla, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.
"Per me deve essere Moreira più 10. Sai, ha giocato male a Torino, ma chi ha giocato bene a Torino? Chi sta giocando bene adesso? Quindi l'esclusione motivata dal fatto che ha giocato bene a Torino o che ha giocato male, quindi siccome ha giocato male preferisco il terzino che dorme, non il terzino che mi è costato 50 milioni. È entrato un diavolo. È entrato un diavolo vero nel secondo tempo. Ha cambiato la partita lui da solo. Qui non abbiamo neanche il tempo di capire se siamo alla terza o alla quarta di campionato che diamo già delle sentenze. Questo è un grande giocatore, l'ha dimostrato nei due gol, ma anche l'impatto che ha avuto, non si è fermato, ha cercato il terzo, ha circondato l'avversario, ha dato adrenalina alla squadra".
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