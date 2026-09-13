Pedulla: “Per me la formazione è Moreira più altri 10, è entrato un diavolo nel secondo tempo che ha cambiato la partita da solo”

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Alfredo Pedulla analizza e commenta la prestazione dei rossoneri nel match contro la Lazio terminato 2-2 grazie alla doppietta Diego Moreira.

Il collega Alfredo Pedulla, nel proprio canale YouTube, nel post partita ha commentato il match dell'Olimpico tra Lazio e Milan terminato 2-2, con una doppia rimonta dei rossoneri avvenuta grazie ai gol di Diego Moreira. Queste le sue parole.

"Per me deve essere Moreira più 10. Sai, ha giocato male a Torino, ma chi ha giocato bene a Torino? Chi sta giocando bene adesso? Quindi l'esclusione motivata dal fatto che ha giocato bene a Torino o che ha giocato male, quindi siccome ha giocato male preferisco il terzino che dorme, non il terzino che mi è costato 50 milioni. È entrato un diavolo. È entrato un diavolo vero nel secondo tempo. Ha cambiato la partita lui da solo. Qui non abbiamo neanche il tempo di capire se siamo alla terza o alla quarta di campionato che diamo già delle sentenze. Questo è un grande giocatore, l'ha dimostrato nei due gol, ma anche l'impatto che ha avuto, non si è fermato, ha cercato il terzo, ha circondato l'avversario, ha dato adrenalina alla squadra".